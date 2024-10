Máquinas caça-níqueis apreendidas pela Polícia Civil em Campo Grande são destruídas

A Polícia Civil por meio da Deops (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) destruiu, nesta terça-feira (29), 32 máquinas caça-níqueis apreendidas em Campo Grande entre os anos de 2021 e 2023, durante operações realizadas pelas forças de segurança.

As máquinas eram utilizadas para jogos de azar e estavam vinculadas a processos judiciais que tramitaram em juizados especiais criminais. Uma empresa especializada em reciclagem, conveniada ao Tribunal de Justiça realizou a destruição dos objetos.

No Brasil, é proibida a utilização de equipamentos que remetam a jogos de Azar. Somente neste ano, diversas máquinas acabaram apreendidas em vários bairros e comércios e os proprietários responsabilizados criminalmente.

