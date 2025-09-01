BNDES anuncia edital de até R$ 5 bilhões para fundos de investimentos em sustentabilidade

Iniciativa busca mobilizar capital privado para projetos de descarbonização, transição energética, agricultura verde e conservação de florestas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta segunda-feira (1º) um edital para selecionar fundos de investimento voltados a projetos de sustentabilidade. O orçamento do banco para a iniciativa é de até R$ 5 bilhões, com expectativa de atrair cerca de R$ 13 bilhões em capital privado, atingindo um total de R$ 18 bilhões em investimentos.

A chamada contempla dois tipos de fundos: Fundos de Equity e Fundos de Crédito. Nos fundos de equity, o BNDES pode participar com até 25% do capital comprometido, subscrevendo cotas de até R$ 1 bilhão para fundos de transformação ecológica e até R$ 500 milhões para fundos de soluções baseadas na natureza. Já nos fundos de crédito, a participação do banco chega a 50% do capital, com limite de R$ 500 milhões por fundo, independentemente da modalidade.

Serão selecionados até cinco fundos de equity, totalizando até R$ 4 bilhões em aportes do BNDES: três na modalidade de transformação ecológica — que inclui descarbonização industrial, transição energética e tecnologia para agricultura verde — e até dois na modalidade de soluções baseadas na natureza, voltados a reflorestamento, agroflorestas, manejo florestal sustentável, silvicultura regenerativa e preservação de ecossistemas.

Nos fundos de crédito, o edital prevê até dois fundos em cada modalidade, com aporte total de R$ 1 bilhão pelo banco. As propostas podem ser cadastradas até 20 de outubro, inclusive com participação de investidores estrangeiros, e o resultado da seleção será divulgado em janeiro de 2026.

Segundo o BNDES, a iniciativa pretende incentivar a participação de investidores privados em projetos estratégicos de sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais e fortalecendo setores ligados à agenda climática e à preservação ambiental.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram