Após um mês da Operação Focus, PMA registra quase R$2 milhões em multas por queimadas ilegais

Faz um mês que a Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), iniciou a Operação Focus, ação voltada à fiscalização de queimadas e incêndios florestais ilegais em todo o Estado. Em grande parte de MS a operação segue até dia 30 de novembro, já para unidades que atuam no Pantanal, a ação foi estendida até 31 de dezembro.

Entre 1º de agosto e 1º de setembro, as equipes da operação realizaram 59 vistorias técnicas, aplicaram 15 autos de infração e registraram R$ 1.990.136,16 em multas em áreas degradadas que totalizam 577,51 hectares.

O trabalho da PMA inclui vistorias em imóveis rurais, documentação fotográfica das áreas afetadas, delimitação geográfica e a apreensão de equipamentos e veículos utilizados em infrações ambientais. O objetivo é interromper condutas lesivas e garantir a recuperação dos ecossistemas mais vulneráveis, especialmente durante os meses secos, quando os incêndios ilegais se tornam mais frequentes.

Entre janeiro e julho deste ano, o setor de geoprocessamento do Imasul já havia identificado cerca de 500 ocorrências de queimadas sem autorização ambiental, número que tende a aumentar com a chegada da estação seca.

