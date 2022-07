Mãe e filho de seis meses são atropelados e motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher, de 27 anos, e o filho, de 6 meses, foram atropelados por um motorista bêbado na manhã de hoje (19) em Guia Lopes da Laguna, município que fica a 233 quilômetros de Campo Grande. O suspeito fugiu do local sem prestar socorro mas foi preso pela polícia após ser encontrado.

As imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que o motorista, identificado como Paulo Alberto Gonçalves Fernandes, de 29 anos, atropelou as vítimas. A mulher estava caminhando próximo ao meio-fio com o bebê no carrinho e o outro filho do seu lado, quando após mudar o menino da rua para a calçada foi atingida pelo carro. O motorista fugiu enquanto as vítimas estavam caídas no chão.

Após ser encontrado pela polícia, Paulo confessou ser o motorista e realizou o teste de alcoolemia, que resultou em 0,92 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele também não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) sendo preso em flagrante por lesão corporal na direção de veículo automotor, omissão de socorro, conduzir veículo embriagado e dirigir sem habilitação.

A mulher e o bebê foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar e levados para um hospital na cidade. As vítimas não correm risco e apresentaram apenas escoriações.

