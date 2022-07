Pesquisa aponta as maiores torcidas do Brasil; confira

Uma pesquisa feita pelo jornal O Globo em parceria com o Ipec divulgada hoje (19), aponta que Flamengo e Corinthians têm as maiores torcidas do Brasil atualmente. A pesquisa contou com 2 mil entrevistas presenciais em 126 municípios de todo o Brasil, entre os dias 1 e 5 de junho. O índice de confiança é de 95%.

O Flamengo lidera a lista com 21,8%. Já o Corinthians, segundo colocado, alcança 15,5% de torcida.

Estes são os únicos clube que somam dois dígitos. Abaixo deles, aparecem São Paulo (8,2%), Palmeiras (7,4%) e Vasco (4,2%). O Grêmio (3,2%) é o primeiro fora de RJ e SP.

Veja os primeiros 20 colocados do ranking

1) Flamengo: 21,8%

2) Corinthians: 15,5%

3) São Paulo: 8,2%

4) Palmeiras: 7,4%

5) Vasco: 4,2%

6) Grêmio: 3,2%

7) Cruzeiro: 3,1%

8) Inter: 2,2%

9) Santos: 2,2%

10) Atlético-MG: 2,1%

11) Bahia: 1,7%

12) Botafogo: 1,3%

13) Fortaleza: 1,3%

14) Sport: 1,2%

15) Fluminense: 1,1%

16) Paysandu: 0,9%

17) Ceará: 0,8%

18) Vitória: 0,7%

19) Seleção brasileira: 0,7%

20) Santa Cruz: 0,6%

O Bahia lidera entre os clubes fora do eixo Sul-Sudeste. Tem 1,7%, à frente de clubes como Botafogo e Fluminense. Fortaleza e Sport também superam o Tricolor carioca. Pesquisas como essas esclarecem o cenário das torcidas brasileiras, entretanto são várias as nuances que devem ser consideradas, como a torcida por dois clubes, por exemplo. Algo criticado, mas comum em algumas regiões do país.

