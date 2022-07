Motorista com mais de 200 kg de maconha no carro é preso após perseguição policial

A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (18), o motorista de um Volkswagen Novo Gol 1.0 City, vermelho, com 126 tabletes de maconha (213,600 kg). Antes de ser preso, o suspeito fugiu insanamente e só foi contido após bater o carro e ser baleado na perna, na região da avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais suspeitaram de um veículo em alta velocidade na região do bairro Coophavila e se aproximaram. Após a emissão de sinais sonoros e luminosos, o condutor aumentou a velocidade do carro em direção a avenida Gunter Hans.

Na avenida, o suspeito entrou na pista de rolamento na contramão e quase bateu contra outros veículos que transitavam no sentido normal da via. Em seguida, o motorista atravessou o canteiro central e colidiu levemente com um poste de iluminação pública.

Mesmo com o carro danificado, o suspeito continuou a tentativa de fugir pelas ruas dos bairros Tarumã e Coophavila, até conseguir novamente acessar a avenida Gunter Hans. Mas desta vez no sentido contrário ao do fluxo bairro/centro, onde veio colidir novamente com outro poste de iluminação pública e calçadas que danificaram os três pneus do veículo Gol.

Por fim, uma viatura conseguiu interceptar o suspeito, que jogou seu veiculo em uma ribanceira da avenida Gunter Hans e desceu com intuito de fugir pé. Porém o suposto autor avançou contra os militares para tomar a arma de fogo. Ordenado para que se rendesse, o suspeito desobedeceu e um policial militar o atingiu na perna esquerda.

Com informações do repórter Willian Leite