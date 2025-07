Águas Guariroba garante hidratação de atletas na maior maratona do Centro-Oeste

A Águas Guariroba será responsável pela hidratação dos mais de 4,5 mil atletas inscritos na 4ª edição da Maratona de Campo Grande, a maior do Centro-Oeste, que acontece neste domingo (6), em Campo Grande. Patrocinadora oficial do evento, a concessionária irá disponibilizar 40 mil copos de água, distribuídos em 17 pontos de hidratação ao longo do percurso, garantindo o bem-estar e o desempenho dos corredores.

A concessionária também estará presente na Cidade da Maratona, montada nos altos da Avenida Afonso Pena, com uma área de descanso exclusiva para os atletas e distribuição de brindes, reforçando o compromisso da empresa com a saúde, o esporte e o meio ambiente.

“A participação da Águas Guariroba na maior maratona do Centro-Oeste é o reflexo da nossa missão de levar água tratada e saneamento de qualidade para toda a população. Estar presente em um evento como este, que promove saúde, atividade física e sustentabilidade, reforça o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da nossa cidade”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba

As largadas das provas principais, 42 km e 21 km, serão às 5h da manhã de domingo. Já os novos percursos de 5 km e 10 km terão início às 6h. Este ano, a maratona bateu recorde de inscritos, com crescimento de 40% em relação a 2024 e uma evolução de 300% desde a primeira edição, em 2022.

“Levar água tratada é levar dignidade. O mesmo cuidado que temos em cada residência de Campo Grande, levamos também para os grandes eventos da cidade. A hidratação dos atletas é essencial, e garantir isso é parte da nossa responsabilidade. Onde o saneamento chega, tem transformação e nos orgulhamos de fazer parte dessa mudança”, explicou Francis Moreira Faustino Yamamoto, diretora-executiva da concessionária.

Com programação iniciada na sexta-feira (4), a maratona inclui uma série de atividades e conta ainda com a prova kids no sábado (5), voltada para crianças de 3 a 13 anos. A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três dias de evento.

