Mãe de 16 anos acorda e encontra filha de 2 meses morta na cama, em Corumbá

A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê, de apenas 2 meses, que ocorreu na manhã dessa quarta-feira (2), em Corumbá. A menina foi encontrada morta pela mãe, de 16 anos, sem lesões aparentes.

Segundo informações do site local Diário Corumbaense, a mãe contou para a Polícia que dormia na mesma cama de casal com a bebê e seu outro filho, de 1 ano. De madrugada, por volta das 5h, amamentou a bebê e voltou a dormir. Foi somente quando acordou novamente que notou a menina rígida e sem respirar, às 7h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. Foi realizada a massagem cardiorrespiratória, mas a morte da menina foi confirmada posteriormente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também tentou reanimar a criança por cerca de 30 minutos, mas o médico plantonista atestou o óbito por parada cardiorrespiratória, às 8h51.

A bebê estava sem lesões corporais aparentes. O corpo da menina levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) onde passará por exames. O caso foi registrado como “morte a esclarecer”.

