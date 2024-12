Projeto de Educação Ambiental “Reciclando Nossas Atitudes” realiza premiação anual na Capital

O programa de Educação Ambiental “Reciclando Nossas Atitudes”, promovido pela Solurb desde 2012, celebra mais um ano de ações transformadoras em escolas públicas e particulares de Campo Grande. Sob a coordenação da educadora ambiental Mara Calvis, o projeto tem como objetivo principal fomentar a conscientização ambiental por meio de palestras, oficinas e gincanas realizadas em ambientes escolares, incentivando o protagonismo das comunidades escolares na busca por um futuro sustentável.

Desde sua criação, o programa já envolveu mais de 130 escolas inscritas entre 2013 e 2024. Ao final de cada ano, o projeto premia as instituições e equipes que mais se envolveram em suas ações e atividades previstas, reconhecendo o esforço coletivo de professores, coordenadores, diretores e estudantes.

“Esse programa é um dos grandes orgulhos dos nossos gestores, pois integra a comunidade com a empresa e expande o alcance de nossa mensagem e compromisso com um futuro mais sustentável. É uma semente que plantamos ano a ano e podemos ver a consciência ambiental se multiplicar em Campo Grande”, destaca Mara Calvis.

Premiação 2024

Neste ano, 10 escolas serão premiadas, juntamente com professores, coordenadores e diretores envolvidos. Além dos troféus, cinco escolas que atingiram as metas estabelecidas receberão itens escolhidos por elas e que vão que auxiliar a rotina escolar, como furadeiras, panelas de pressão elétricas, soprador de folhas, lavadora de alta pressão, purificadore de água e smart TV. A cerimônia de premiação será realizada nesta quinta-feira, 5 de dezembro, a partir das 19h, na Casa de Cultura de Campo Grande, localizada na Av. Afonso Pena, 2.270.

Sobre o programa

O “Reciclando Nossas Atitudes” é uma iniciativa contínua que busca perpetuar a educação ambiental para além do espaço da sala de aula, criando impacto duradouro em toda a comunidade escolar e contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável.

