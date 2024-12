Caso Sophia: Promotora mostra mensagens da mãe e padrasto onde ele admite bater e morder a criança

Após interrogatório do réu Christian, foi dado início aos debates sobre o Caso Sophia, menina morta, aos 2 anos e 7 meses, em janeiro de 2023. A promotora Lívia Carla Guadanhim começou mostrando aos jurados as conversas trocadas entre os acusados Christian e Stephanie em que falam sobre as surras dadas na menina por causa de ‘birras’.

Lívia Carla passou a ler o documento do Gaeco que conseguiu extrair as conversas trocadas entre o casal pelo WhatsApp na época. Nas conversas Christian fala que ‘corrigiu’ Sophia. O padrasto da menina dizia que havia batido nela com uma mamadeira porque ela se recusava a dormir.

Sophia também era agredida quando fazia xixi nas roupas segundo as provas. Ela estava em desfralde e as roupas sujas irritavam Christian. “Quem é mãe, quem é pai, sabe como funciona a questão dos desfraldes, né? É uma lavação de roupa, lençol, sofá, o tempo inteiro. Porque aquela criança está aprendendo. Como nós aprendemos um dia”, disse a promotora.

Em outra conversa Christian diz: “Não acredito que essa guria tá chorando de novo. Não sei se ela caiu ou se o Yuri derrubou ela. A Sophia tá com a cabeça rachada”.

