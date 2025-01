Idoso de 64 anos morre após parada cardíaca no estacionamento da empresa em Campo Grande

Na tarde de quarta-feira (8), um idoso de 64 anos faleceu no estacionamento da empresa onde trabalhava, em Campo Grande.

O boletim de ocorrência, registrado pelo patrão da vítima, informou que o idoso era motorista terceirizado em uma empresa localizada no Polo Industrial. Ele passou mal ao retornar ao estacionamento da empresa e começou a sentir mal-estar. A equipe médica foi imediatamente acionada e, ao examinar a vítima, identificou que ele estava em parada cardíaca.

Apesar das tentativas de reanimação e intervenções realizadas, o idoso não resistiu. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram