Mãe com medida protetiva rapta o filho e acaba presa em Ponta Porã

Neste domingo (7), policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Ponta Porã localizaram uma criança, de 1 ano e 6 meses, acompanhada de sua mãe biológica, de 22 anos, que havia subtraído o filho na última sexta-feira (6), logo após comparecer à casa da tia, detentora da guarda em Maracaju, a cerca de 153 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Maracaju speed, a mãe entrou em contato com a responsável pela criança dizendo querer ver seu filho e que, caso não conseguisse, iria se matar. Comovida com a situação, a detentora da guarda permitiu que a mãe visse o filho, ocasião em que os deixou sozinhos a fim de comprar fraldas para o menor.

Ao retornar para casa, a criança nem a mãe estavam no endereço. Salienta-se que o menor possuía medida protetiva de urgência em desfavor da mãe biológica, razão pela qual impediria que a genitora se aproximasse do menor.

Ciente dos fatos, a Polícia Civil de Maracaju iniciou as investigações em busca do possível paradeiro da criança, tendo descoberto que, possivelmente, a autora teria fugido para Ponta Porã. Em seguida, a Unidade Policial de Maracaju entrou em contato com a DAM de Ponta Porã, ocasião em que repassou todas as informações levantadas, inclusive o possível paradeiro dos envolvidos.

Depoimento

Em seu depoimento neste fim de semana, quando foi presa por ‘sequestrar’ o bebê, contou que o filho não estava feliz na sua nova casa e que a criança estava com machucados na boca. A jovem ainda relatou que tem um leve transtorno psicológico.

Ainda, logo após a localização, os policiais entraram em contato com a detentora da guarda, a fim de realizarem a devolução do menor. Por fim, informa-se que o caso segue em investigação e, após concluído, será remetido ao Poder Judiciário. Acesse também: Foragido, líder do PCC é morto na Capital após confronto com a polícia