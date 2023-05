Foragido, líder do PCC é morto na Capital após confronto com a polícia

Anderson da Silva Chagas, de 33 anos, conhecido como “Avatar”, foi executado a tiros na manhã de hoje, em um residencial onde morava na rua Pitangueiras, Jardim Inápolis, região oeste de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era um dos líderes do PCC no Estado do Acre e vinha sendo monitorado pela polícia.

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Avatar cometeu um homicídio no Acre e havia um mandado de prisão em aberto expedido pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa) do Acre (AC). Diante das apurações, agentes da Polícia Civil foram até o residencial cumprir o mandado de prisão e acabou entrando em confronto com a vítima.

Avatar foi atingindo e gravemente ferido, foi encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, mas não resistiu aos morrendo no local. Na casa, “Avatar” estava com a namorada que foi presa em flagrante.

Na residência, os militares encontraram drogas, balança de precisão, duas armas, um delas é um simulacro. De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios, Carlos Delano, que concedeu entrevista para imprensa, Anderson tinha passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas.

