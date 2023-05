Militar paraguaio é preso após envolvimento em assassinato na fonteira

Um subtenente da Força-Tarefa Conjunta (FTC/PY) foi preso na tarde de ontem (7), acusado de matar Cecilio Marín Méndez, de 32 anos, que foi encontrado dentro de um veículo Toyota Allion, na região de fronteira com Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu em Yby Yaú, departamento de Concepción, a 104 quilômetros de Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com a cidade brasileira de Ponta Porã.

Segundo informações da Polícia Nacional, o militar prestava serviços no Destacamento de Emprego Imediato da FTC. Durante as investigações, a polícia local teve acesso a informações que o subtenente teria sido visto como o proprietário do veículo, onde o corpo de Méndez foi encontrado. Ambos foram vistos consumindo bebida alcoólica, momentos antes do assassinato.

Conforme apurado pelo ABC Color, o suspeito de matar Méndez teria passagens pela polícia por crime doloso, em 2022, na cidade de Pedro Juan Caballero.

Segundo apurado pela Polícia Nacional, o dono do veículo e o militar foram vistos colocando o corpo de Cecílio no porta-malas do veículo, que durante perseguição policial, foi abandonado próximo ao município brasileiro de Bela Vista.

O caso segue em investigação pela Polícia Nacional.

