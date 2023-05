Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica faz história e conquista medalha de ouro em Portimão

Com uma atuação brilhante e emocionante, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítimica conquistou a medalha de ouro na etP de Portmão, em Portugal , da Copa do Mundo. O feito é histórico para ginástica rítimica do Brasil e trazorgulho para o país.

Ao som de” I Wanna Dance With Somebody”, a equipe brasileira deu um show dentro e fora de quadra, demonstrando talento, sinncronismo e dedicação. Com uma apresentação impecavel na Prova dos 5 arcos, as ginastas brasileiras garantiram a primeira colocação e arremataram o ouro.

A classificação final da prova dos 5 arcos da etapa de Portmão, ficou da seguinte forma:

1° Brasil: 34.600

2° Espanha: 34.450

3° Itália: 33.800

4° Azerbaijão: 32.150

5° México: 30.800

6° Japão: 30.600

7° Alemanha: 29.050

8° França: 27.750

Essa vitória representa não apenas o talento das ginastas brasileiras, mas também a dedicação e o trabalho árduo de toda a equipe técnica e de apoio da seleção. A medalha de ouro em Portmão reforça a posição de destaque do Brasil na ginástica rítimica mundial e enche de esperança e inspiração os futuros talentos desse esporte no país.

Confira a apresentação do conjunto:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.