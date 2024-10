Comarca de Paranaíba comemora 150 anos de instalação com programação cultural e entrega de melhorias

Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de outubro, o Tribunal de Justiça comemorou os 150 anos de instalação da comarca de Paranaíba. A programação teve início às 8h30 no fórum local, com o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, recebendo autoridades e fazendo entregas importantes para o Judiciário local.

Em seu discurso, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul expressou sua alegria e orgulho pelo marco histórico. Ele destacou a importância de reconhecer e homenagear os homens e mulheres que, ao longo de 150 anos, construíram um legado na comarca de Paranaíba. “Estamos aqui para deixar marcas que lembrem o valor daqueles que nos precederam e para contribuir com melhorias que visem o futuro da Justiça”, afirmou. Também ressaltou que a memória é essencial para a construção da identidade e que, com essa celebração, busca-se não apenas honrar o passado, mas também fomentar um Judiciário mais acessível e inovador.

O juiz diretor do Foro de Paranaíba, Plácido de Souza Neto, destacou que se sente honrado por fazer parte de uma comarca de pessoas que deixaram uma marca de responsabilidade e credibilidade. Agradeceu ao presidente do TJMS por cumprir todas as suas promessas quando assumiu a gestão do Tribunal, levando diversas melhorias e benfeitorias para o local.

O prefeito Maycol Queiroz parabenizou a iniciativa do Poder Judiciário em levar diversas melhorias para a comarca que refletirão na prestação de serviço mais célere para a população. Também agradeceu pela participação de diversos desembargadores e ainda mencionou a importância histórica de Paranaíba na região.

Durante o evento foi inaugurada uma exposição de fotografias históricas do Tribunal de Justiça, capturadas pelo fotógrafo Roberto Higa. As imagens retratam momentos marcantes da história do Judiciário sul-mato-grossense e deram início à exposição “Justiça de MS: 45 anos de história”.

Além disso, os participantes também puderam apreciar uma exposição histórica com diversos momentos marcantes da história de Paranaíba. Tanto as fotos quanto a exposição foram elaboradas pelo Assessoria de Gestão Documental e Memória em parceria com a Secretaria de Comunicação do TJMS.

Outro destaque foi a instalação de um totem de mármore em frente ao fórum, registrando os nomes de todos os magistrados que atuaram na comarca.

Duas placas comemorativas foram instaladas, uma no fórum e a outra na calçada do Museu Histórico Municipal Dico Quirino, antiga sede do fórum, como parte do programa “Rastros da História”, que narram a passagem do Poder Judiciário pelo local.

O evento também incluiu importantes anúncios e entregas como o link redundante da comarca de Paranaíba, para assegurar a conectividade com os sistemas do judiciário.

Além disso, foram entregues 77 desktops e 133 monitores para o fórum local e doados 48 computadores para as seguintes instituições filantrópicas: Associação Antialcoólica Paranaíba, Associação Joanna de Ângelis, Associação de Assistência e Promoção Social Casa da Criança, Centro de Educação Infantil Lar Teresa Spinelli, Associação de Voluntários do Combate ao Câncer, Instituto Irmã Emiliana, Obras Sociais Jesus Consolador e Lar dos Idosos Santo Agostinho.

A assinatura da Portaria nº 2.915 instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) na comarca, com a servidora Fernanda Silva Lamblem Beretta sendo nomeada para a Coordenadoria do Cejusc.

Também foram entregues uma camionete Hilux para uso dos servidores da comarca e uma impressora térmica do projeto e-Mandados. O e-Mandados é uma ferramenta digital que otimiza parte dos atos cumpridos pelos oficiais de justiça seja feita no meio eletrônico, resultando em praticidade e agilidade no desempenho de suas funções.

O presidente do TJMS também realizou o plantio de um ipê em frente ao fórum, como símbolo de compromisso do Poder Judiciário com o meio ambiente.

O evento ainda incluiu a abertura da Cápsula do Tempo, conduzida por dois guardiões: o desembargador Sideni Soncini Pimentel e o servidor Teodorico Branquinho Alves, com mais tempo de serviço na comarca, que recebeu mensagens, documentos e pequenos objetos dos participantes. À tarde a cápsula será fixada em uma parede do fórum e aberta somente em 2074, durante a comemoração dos 200 anos da comarca, como uma forma de preservar memórias para as futuras gerações.

Ao final da cerimônia foi anunciado e descerrada placa com o nome da sala do Tribunal do Júri: Desembargador José Benedicto de Figueiredo.

Outras autoridades que estiveram presentes foram os desembargadores Fernando Mauro Moreira Marinho, Vilson Bertelli, Ruy Celso Barbosa Florence, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Bastos e Waldir Marques, além da presidente da Amamsul, juíza Mariel Cavalin, e representantes das seguintes instituições: Câmara de Vereadores, OAB, Defensoria Pública e da Procuradoria Geral de Justiça.

Essas atividades celebram não apenas a história da comarca, mas também o papel significativo que Paranaíba desempenha no Judiciário do Estado ao longo de um século e meio.

Com informações do TJMS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram