Madeira e Carvão são apreendidos pela PMA em Assentamento em Corumbá

Durante uma fiscalização terrestre realizada pelos policiais ambientais de Corumbá, na região do Assentamento Taquaral, localizado a cerca de 3 km da cidade, a equipe avistou uma densa fumaça nas proximidades.

Ao se aproximarem, os policiais constataram que se tratava da queima de material de madeira já cortada, da espécie angico.

Questionado sobre a licença ambiental para a extração e queima da madeira, o proprietário informou que não possuía a autorização necessária e que o material seria processado para fins comerciais.

Diante dos fatos, os policiais ambientais tomaram as medidas cabíveis, apreendendo aproximadamente 90 lascas de angico, que seriam utilizadas para queima, além de 150 quilos de carvão, provenientes da madeira queimada. Todo material foi apreendido e também lavrado um auto de infração administrativo no valor de R$ 700,00.(setecentos reais).

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância do cumprimento das leis ambientais e alerta para as penalidades previstas em casos de infrações relacionadas à exploração de recursos naturais sem a devida autorização.

