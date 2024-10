Torneio educativo de karatê acontece hoje na UFMS

A Academia Escola da UFMS recebe neste sábado, 12, a partir das 9h, a primeira edição do torneio educativo Karatê Kyokushin Budokai, que tem como objetivo fortalecer a integração do esporte com a sociedade. O torneio faz parte de uma iniciativa entre a Universidade e a Federação de Karatê Budokai, aberto a toda comunidade.

A secretária de Projetos e Eventos Esportivos, Edineia Ribeiro, afirma que a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte apoia eventos que incentivam o esporte dentro da Universidade. “As modalidades de artes marciais precisam ser fortalecidas e valorizadas dentro da UFMS”.

A prática de artes marciais melhora o desenvolvimento físico e mental dos atletas, resgata tradições culturais, ensina autodefesa, promove inclusão, fortalece a saúde mental e desenvolve a autoestima e autoconfiança dos praticantes. Além disso, combate o sedentarismo e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e disciplinados.

“A prática de atividade física desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar de toda a comunidade. Por meio de iniciativas como o Programa Institucional Academia Escola da UFMS, tem-se promovido o acesso à prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e integração social”, afirma o professor e organizador do evento, Marcelo Duarte.

Ao todo, 11 academias estão confirmadas: Dojo Scorpion, Dojo Ukon Takayama, Dojo União, Dojo Leões de Guerra, Hagakure Dojo, Dojo Komodo-kai, Araújo Dojo, Absoluto Centro de Artes Marciais, Associação Lions de Karatê, Federação Sul-Mato-Grossense de Karatê Full Contact, Federação de Karatê San Kyu Kai e a Federação de Karatê Budokai, organizadora do evento. A iniciativa visa integrar os esportes e comunidade, além de preparar os atletas para competições maiores, como campeonatos estaduais e nacionais.

Com informações da UFMS.