Mais de 470 kg de maconha é encontrado escondido em tanque de combustível

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso na tarde de ontem (21), transportando 475 quilos de maconha dentro do tanque de combustível de uma caminhonete, próximo ao município de Amambai, cidade localizada a 355 quilômetros de Campo Grande. Interrogado pelos policiais, o condutor disse que levava os entorpecentes até o estado de Santa Catarina.

A ocorrência aconteceu após policiais militares rodoviários (PMR) realizarem sinal de parada a uma caminhonete que trafegava próximo a uma empresa de agroindústria no município de fronteira. Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram a maconha escondida no tanque de combustível acomodados em um invólucros de plástico.

Após ser interrogado, o condutor recebeu voz de prisão e encaminhado até a Polícia Federal, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

