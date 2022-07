Prouni e Fies: datas para inscrição são anunciadas

Em live, Victor Godoy, Ministro da Educação, anunciou que a abertura da inscrição para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começará dia 1° de agosto e terá encerramento dia 4 do mesmo mês. Já para Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), a inscrição iniciará 10 de agosto e vai até dia 12 do mês.

Ainda em live, Godoy mencionou que o Fies tem cerca de 100 mil vagas ofertadas por ano e que é “preciso discutir uma nova política de financiamento estudantil, porque esta política está realmente sobrando vagas por conta dos juros e da dificuldade que os alunos têm de pagar”. Relacionado a essa pauta, foi anunciado também o aumento do teto da mensalidade do Fies para estudantes de medicina.

O aumento se aplica aos novos contratos e também para os aditamentos de renovação do 2º semestre de 2022 dos contratos em utilização. — Victor Godoy (@victorv_godoy) July 22, 2022

O Fies foi criado com o objetivo de permitir o financiamento de cursos superiores pagos, com juros zero e uma escala de financiamento variada conforme a renda da família. Os critérios para participar são: renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, nota igual ou superior a 450 no Enem e 400 na redação.

Já o Prouni oferta bolsas integrais ou parciais para graduações e sequências de formações específicas em instituições de ensino superior privadas. Alguns dos critérios para se inscrever e concorrer as bolsas integrais é ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo e para as parciais renda de até três salários mínimos.

As inscrições para os programas podem ser feitas pelo site do Ministério da Educação, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

