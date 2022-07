Após sequestrado, caminhoneiro pula de carro em movimento em avenida da Capital

Um caminhoneiro passou momentos de terror na madrugada de hoje (22), após ser sequestrado por uma quadrilha e depois pular de um carro em movimento na Avenida Tamandaré, na saída de Terrenos, em Campo Grande. Os suspeitos pelo sequestro conseguiram fugir e estão sendo procurados por equipes do Batalhão de Choque.

Conforme informações apuradas pelo portal O Estado MS, o caminhoneiro que não teve identidade revelada pela Polícia Militar que atendeu a ocorrência, chegou na Capital hoje pela manhã após ser contratado para um frete, mas foi surpreendido assim que chegou na entrada da cidade, quando foi fechado pelos bandidos, anunciando o assalto.

No momento de desespero, o caminhoneiro parou o veículo e ficou sem reação, quando os assaltantes mandaram ele pular do caminhão. Os suspeitos colocaram o motorista dentro de um carro e seguiram em direção a avenida Tamandaré.

Ainda de acordo com o depoimento do caminhoneiro, após se aproximar da avenida, o rapaz viu uma brecha e pulou do carro em movimento. No momento da fuga, ele acabou acertando um motociclista, mas por muita sorte não teve nenhum ferimento.

Equipes do Batalhão de Choque foram acionados e neste momento estão em buscas pelos autores do crime. O motorista do caminhão, após o susto, passa bem.

