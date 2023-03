Los Pollos Hermanos: PF cumpre mandados contra grupo que traficava maconha em latas de graxa

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (14) , a Operação Los Pollos Hermanos, que tem por objetivo combater crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação iniciou em 16 de novembro do ano passado após a apreensão de aproximadamente 80kg de maconha escondida em meio a baldes de graxa de uso geral, que seguiriam para o Estado de São Paulo por meio de empresa de transporte.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, todos em Ponta Porã, além da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de cinco investigados.

O nome da operação faz alusão ao método utilizado para ocultação no transporte de drogas de série televisiva norte americana “Breaking Bad”.

Com informações da Polícia Federal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.