Vacinação contra Covid-19 é ampliada para novos públicos na Capital

A vacinação contra a Covid-19 foi novamente ampliada em Campo Grande. A partir desta terça-feira (14), crianças de seis meses a menores de três anos, sem comorbidades podem ser vacinadas. Já a vacinação bivalente está liberada para idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados, quilombolas com 12 anos ou mais e trabalhadores da saúde de qualquer idade.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Os públicos considerados imunocomprometidos são pessoas que realizaram transplante de órgãos sólidos ou medula óssea; pessoas portadoras de HIV (Vírus da imunodeficiência humana), Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por pelo menos 14 dias; quem faz uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; portadores de imunodeficiências primárias, Doença renal crônica em hemodiálise; que esteja em tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses; Neplasias hematológicas.

A vacinação da bivalente pode ser encontrada em mais de 50 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família) em todas as regiões de Campo Grande, das 7h30 às 11h e 13h às 16h45.

Vacinação de bebês

Além deste reforço, demais públicos também podem se vacinar com as doses já liberadas. Bebês de seis meses a menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades, e a partir dois anos a menores de três anos com comorbidades, além de crianças de 03 anos ou mais, podem tomar a vacina, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

O atendimento ao público infantil acontece em apenas 10 unidades referenciadas.

Demais públicos

A vacinação segue disponível para crianças de seis meses a menores de 1 anos sem comorbidades, crianças de 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 03 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Durante a semana, a vacinação é os testes para detecção da Covid-19 são disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

