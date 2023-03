Sul-mato-grossense brilha em Brasileiro de Águas Abertas

Luiz Felipe Loureiro venceu as provas dos 5 km e 10 km do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Em “casa”, o sul-mato-grossense dominou estas disputas, realizadas na Ilha do Pavão, sede náutica do Grêmio Náutico União – sua equipe – em Porto Alegre (RS).

De acordo com texto publicado no site da CBDA, no domingo (12), Luiz Felipe venceu a competição masculina dos 5 km, com 54min14s, apenas dois segundos a menos que o segundo lugar, Alexandre Finco, do Minas Tênis. Em terceiro chegou Thiago Ruffini, parceiro de equipe, com 54m26s.

No sábado, o atleta, revelado em Campo Grande, havia sido o melhor no percurso de 10 km. O atleta do GNU-RS, foi o mais rápido e venceu a prova, com 1h49m15. Pedro Guastelli Farias, também companheito de clube, foi o vice-campeão, com 1h49m17 e Alexandre Finco completou o pódio, com 1h49m20.

Feminino

Entre as mulheres, o Náutico União dominou o fim de semana. Viviane Jungblut conquistou o título, ao completar os 5 km com o tempo de 54m39. A medalha de prata foi para Candela Giordanino e o bronze para a italiana Rachele Bruni.

Nos 10 km, Viviane, que se prepara para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, conquistou o título, com o tempo de 1h53m28. A italiana Rachele Bruni terminou na segunda colocação, com 1h58m07, e Cibelle Jungblut foi a terceira colocada, com 1h58m57.

Também no sábado foram disputadas as provas de 5 km da Copa Brasil. No feminino, Helena Lacerda conquistou o título, com 1h12m35, seguida por Andressa Zechner e Daniela Mont’Alverne. No masculino, João Pedro Souza foi o mais rápido, com 1h04m36. Pedro Anjos e Pedro Farias terminaram na segunda e terceira colocação, respectivamente.

A próxima etapa do Circuito Brasileiro de Águas Abertas será nos dias 14 e 15 de abril, em Porto Seguro, na Bahia. O Campeonato Brasileiro volta apenas na etapa de Maceió, nos dias 5 e 6 de maio.

Natação paralímpica BR

A seleção brasileira de natação paralímpica ficou na liderança do quadro geral de medalhas, da etapa do World Series de Lignano, na Itália, após a conquista de mais duas de ouro no domingo (12). Com isso, o país encerrou a sua participação com 13, sendo nove ouros e quatro pratas.

A primeira medalha de ouro do dia foi com o mineiro Gabriel Araújo, que fez o melhor tempo na prova dos 50 m costas, ao nadar em 54s82. O campeão paralímpico e mundial pela classe S2 (comprometimentos físico-motores severos) encerrou a sua participação na Itália com cinco ouros, um recorde mundial nos 50 m borboleta e um recorde das Américas nos 50 m livre.

O outro primeiro lugar no pódio veio com o paulista Gabriel Bandeira. O nadador da classe S14 (para atletas com deficiência intelectual) levou o ouro na prova dos 100 m borboleta ao finalizar a distância em 55s58. Encerrou a etapa em Lignano com duas medalhas de ouro, validadas pelo World Para Swimming, braço do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) que rege a modalidade mundialmente.

Entre outros resultados do dia, o nadador mineiro João Brutos bateu o recorde das Américas na prova dos 200 m peito pela classe S14 (deficência intelectual), ao cravar 2min32s20, considerando somente as marcas validadas pela Federação Internacional de Esportes para Atletas com Deficiência Intelectual (Virtus).

Agora, a seleção brasileira de natação paralímpica viaja à Inglaterra, onde disputará a etapa de Sheffield, a partir de quinta-feira (16). (Do CPB).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.