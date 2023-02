Unidade de Bem-Estar Animal abre 600 vagas para castração gratuita

Se você precisa castrar seu gato ou cachorro corra e garanta sua vaga. A prefeitura de Campo Grande, por meio da Unidade de Bem-Estar Animal (Ubea), abriu nesta quarta-feira (10), 600 vagas para castração gratuita de animais.

Do total de vagas disponibilizadas, 300 serão destinadas para felinos e 300 para caninos, as 300 vagas ainda serão divididas entre 150 machos e 150 fêmeas.

Para se ser beneficiado pelo projeto, os tutores precisam apresentar o Número de Identificação Social (NIS) e comparecer ao local com comprovante de residência, documento com foto.

Médico veterinário da Ubea, Edvaldo dos Santos Sales, explica que antes da castração os animais passam por avaliação clínica se estiverem aptos, são encaminhados às clínicas credenciadas para a castração. Além da castração, o animal sai da Unidade vermifugado, vacinado contra a raiva e microchipado.

“O microchip tem o tamanho de um grão de arroz, com aplicação subcutânea e finalidade de registrar as informações desse animal, como doenças e tratamentos e também as informações do tutor caso esse animal se perca, por exemplo”, esclarece.

Inaugurada em 8 de dezembro, a Unidade de Bem-Estar Animal realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas.

Os atendimentos são feitos por meio de distribuição de senhas que são distribuídas nos períodos matutino e vespertino sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe realiza visitas in loco em ONGs e protetores independentes. O local conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Serviço:

A Ubea (Unidade de Bem-Estar Animal) está localizada na rua Rui Barbosa, 3538,no Centro de Campo Grande.

Horário de atendimento administrativo é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Para atendimentos clínicos os horários são das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 2020-1397.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.