Documentário retrata jornalistas ameaçados em países democráticos

O retrato de jornalistas é humanizado no documentário “Endangered” (ameaçados de extinção), com cenas domésticas em contraponto à rotina de risco de morte, balas de borracha e perseguição digital, como a enfrentada por Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo, uma dar quatro repórteres que a obra acompanha, a partir de 2020.

O documentário estreou no último domingo (12), no festival Tribeca, em Nova York, e logo nas primeiras cenas ouvimos o hino nacional enquanto a repórter Patrícia dirige, em seguida, em um comício pró-Bolsonaro na Av. Paulista, assistimos falas violentas sobre a mídia. “Esta gente tem que ser exterminada”, diz um orador.

Ela explica que o Brasil é uma democracia jovem em que a liberdade de imprensa ainda é frágil. E relata como se tornou alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), motivo de uma ação que ganhou contra o presidente.

Além de Patrícia, elas acompanham a fotojornalista mexicana Sáshenka Gutiérrez, o fotojornalista haitiano Carl Juste, do jornal Miami Herald, e o britânico Oliver Laughland, correspondente do Guardian nos EUA, que aparece na cobertura da campanha de Donald Trump e é hostilizado por apoiadores do ex-presidente.

O critério de escolha dos personagens pelas diretoras, Heidi Ewing e Rachel Grady, indicadas ao Oscar em 2006 por “Jesus Camp”, foi o fato de os jornalistas pertencerem a quatro democracias, para melhor examinar o declínio da liberdade de imprensa, agravada pelo desaparecimento de empresas de jornalismo local nos EUA.

A experiência dos quatro jornalistas mostra aspectos diferentes que conferem mais clareza aos desafios da profissão no presente. Juste, que é negro, documenta a violência racial. O britânico Laughland escreve sobre o declínio da democracia americana desde que se mudou para o país, em 2014. Gutiérrez acompanha atos de mulheres contra feminicídio que são alvo de repressão violenta da polícia. E Patrícia relata a experiência de intimidação e ataques misóginos online.

Endangered

Lançamento: 28/06/2022

Elenco: Sáshenka Gutiérrez, Carl Juste, Oliver Laughland, Patrícia Campos Mello e Joel Simon

Produção: HBO Max

Direção: Rachel Grady e Heidi Ewing

Duração: 90 min

