Local que servia como depósito de drogas escondia quase duas toneladas de maconha em Mundo Novo

Homem, dono da residência que abrigava os entorpecentes, fugiu da polícia ao pular muro de residências vizinhas

Na manhã desta quarta-feira (6), um depósito de drogas foi localizado e quase duas toneladas de maconha foram apreendidas no bairro São Jorge, em Mundo Novo.

Segundo a Polícia Civil, o morador do imóvel, um homem de 35 anos, já era alvo de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na época, a ação que ocasionou na investigação foi uma apreensão de 1.657 quilos de maconha no mês de junho.

Tendo em vista esse ocorrido, a polícia realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito expedido pela 2ª Vara da Comarca de Mundo Novo.

No local, foram encontraods em um dos cômodos do imóvel, diversos fardos de maconha, que totalizaram 1.930 quilos.

O homem ainda conseguiu fugir após ver a chegada da polícia. Ele escapou dos policiais pulando muros de residências vizinhas. As buscas pelo paradeiro do foragido e investigações do caso contiuam pela Delegacia de Mundo Novo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.