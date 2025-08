Três cidades de MS ampliam atendimento em unidades de saúde com horário noturno

Nova Alvorada do Sul, Brasilândia e Bandeirantes passam a atender até 21h pelo SUS

A partir de agosto, moradores de Nova Alvorada do Sul, Brasilândia e Bandeirantes passaram a contar com atendimento noturno em unidades básicas de saúde. As três cidades aderiram ao Programa Horário Estendido Noturno, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, que amplia o funcionamento das UBSs em mais 20 horas semanais, das 17h às 21h.

Com a mudança, os postos passam a operar por 60 horas semanais, de segunda a sexta. Segundo a SES, a medida tem como foco a ampliação da Atenção Primária e o atendimento de trabalhadores que não conseguem buscar os serviços do SUS durante o dia.

“Com o horário estendido, garantimos que mais pessoas possam ser atendidas com a mesma qualidade do atendimento diurno. O programa também impacta positivamente a cobertura de campanhas de vacinação, permitindo um maior alcance”, disse Eliana Dalla Nora, secretária municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul.

Em Brasilândia, a secretária Mara Nilza também destacou o impacto direto na rotina da população: “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue com qualidade a todos os cantos de Brasilândia, nos horários em que as pessoas realmente precisam”.

Cada unidade participante recebe R$ 20 mil mensais do governo estadual para manter o novo turno. O investimento total previsto é de R$ 11 milhões, com vigência inicial de 12 meses. A adesão segue critérios populacionais: municípios com até 50 mil habitantes podem ter uma unidade habilitada; cidades maiores podem ter até cinco ou dez, a depender do número de moradores.

Com a entrada das três novas cidades, o programa já contempla 46 unidades de saúde em 46 municípios sul-mato-grossenses. Para receber os recursos, as prefeituras devem manter atualizados os dados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e seguir as diretrizes da Resolução SES nº 367/2025.

