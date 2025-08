Após três anos, Parada Nerd volta em versão pocket com entrada gratuita na Capital

Evento ocorre até domingo (10) na Feira Central com atrações para fãs de cultura pop

Começou nesta terça-feira (6), em Campo Grande, uma edição especial do Parada Nerd, maior evento de cultura pop de Mato Grosso do Sul. Em versão reduzida e com entrada gratuita, o Parada Nerd Pocket vai até domingo (10), das 17h às 22h, na Avenida Calógeras, em frente à Feira Central. Esta é a primeira realização do evento desde 2021, após um intervalo de três anos.

Financiado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o encontro reúne uma programação voltada a fãs de animes, games, dublagem, cosplay e música. A entrada franca é um dos diferenciais desta edição, viabilizada por recursos públicos do edital federal voltado ao setor geek.

Entre os destaques está a presença do dublador Lucas Almeida, que participa de uma conversa com o público no sábado, às 19h. Almeida é conhecido por interpretar personagens como Eren Jaeger (Attack on Titan), Hinata Shoyo (Haikyuu), Soul Evans (Soul Eater) e Tamaki Amajiki (Boku no Hero Academia). Ele venceu o prêmio de Melhor Dublador no Crunchyroll Anime Awards em 2021.

“Escolhemos os convidados com base em pesquisas que fazemos com nosso público, e para este evento trouxemos um dublador que atua mais em animes modernos, o que cria uma conexão maior com a nova geração do público geek. Temos o costume de sondar personalidades que tenham bastantes seguidores aqui da nossa região, o que garante que eles trarão conteúdos interessantes para quem frequentar o evento, buscando sempre inovar e trazer opções diferenciadas”, explicou Alex Tominaga, da organização.

No domingo (11), o tradicional concurso de cosplay será realizado às 20h, com júri formado por Bellaincos, de São Paulo, Francisco Rafael (@coswordcosplay) e Naomi Inagaki (@naomiinagaki). Antes da disputa, às 18h, os jurados participam de um bate-papo sobre o cenário cosplay. O primeiro lugar leva R$ 500, com prêmios também para os demais colocados.

A programação inclui ainda apresentações musicais e campeonatos de videogame. A cantora Georgia Anjo Azul faz um show na sexta-feira (9), às 19h, com repertório focado em trilhas sonoras de animes. Nos games, haverá sessões livres e competições com “Smash Bros Ultimate”, “Street Fighter 6” e “Fatal Fury”. As disputas, batizadas de campeonato Quebra Torto, acontecem às 18h30 entre sexta e domingo.

Também fazem parte da estrutura a ala de artistas independentes, com venda de produtos autorais, e estandes de lojas voltadas ao público geek. O evento acontece simultaneamente ao Festival do Sobá, e o regulamento completo, além das inscrições para concursos, está disponível aqui.

