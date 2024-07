Local que funcionava como depósito de drogas é localizado e quatro são presos em flagrante em Campo Grande

Após denúncia, a polícia verificou intensa movimentação no local e alguns integrantes já tinham passagem pela polícia

No último sábado (29), quatro indivíduos foram presos em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. A polícia civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) realizou a operação.

Uma denúncia foi realizada a polícia e confirmada a respeito da prática incessante de comercialização de drogas em uma residência no Bairro Conjunto Residencial Otávio Pécora. Os indvíudos foram identificados como: C.E.M.A. (22), C.E.S.C. (20), M.A.S.B. (26) e O.F.R.J. (27).

O local se tratava de um depósito de entorpecentes, que realizava distribuição do material ilícito. Foram identificados que alguns já possuíam antecedentes por tráfico de drogas, além dos veículos utilizados e intensa movimentação de motocicletas.

As equipes realizaram monitormento em localidades estratégicas, de acordo com as informações da dinâmica da comercialização e depósito do entorpecente. Durante o monitoramento na residência situada no Bairro Conjunto Residencial Otávio Pécora, em Campo Grande, a equipe logrou êxito em visualizar um indivíduo de motocicleta chegando e adquirindo drogas com os suspeitos O.F.R.J. e C.E.S.C., com material ilícito em uma mochila e, posteriormente, saindo do local.

Neste momento, a equipe acompanhou a referida motocicleta, realizando a abordagem, constatando que o condutor se tratava de M.A.S.B., em liberdade condicional, condenado por tráfico de drogas. Em busca pessoal, os policiais localizaram aproximadamente 710 gramas de substância entorpecente análoga à maconha em um tablete e vários maços de cigarros com porções da substância dentro.

M.A.S.B. relatou que teria comprado, naquele momento, a substância com C.E.S.C., no imóvel monitorado, que se tratava de um depósito de entorpecentes, com quantidade expressiva de droga no local. Diante da situação flagrancial, a equipe de policiais se deslocou até o imóvel, onde localizaram, O.F.R.J. e C.E.S.C., bem como 7,084 kg de substância entorpecente análoga à maconha.

Os suspeitos relataram que O.F.R.J. era proprietário da residência e que C.E.S.C. e outro indivíduo chamado C.E.M.A. – monitorado pela outra equipe policial, se utilizavam do imóvel para guardar o entorpecente e fazer a comercialização, pagando certa quantia em dinheiro para O.F.R.J. Durante estas diligências, C.E.M.A. apareceu no local, mas, quando se deparou com a presença policial, empreendeu fuga. Contudo, após ser perseguido, foi abordado e capturado pela equipe policial.

C.E.M.A. confirmou a mercancia de entorpecente e relatou que fugiu com receio de ser preso novamente, visto que se trata de reincidente no crime de tráfico de drogas. Este suspeito confirmou eram sócio de C.E.S.C. na comercialização de entorpecentes e que vendem aproximadamente R$ 1.000,00 por dia do referido material ilícito.

A substância entorpecente apreendida totalizou 7,794 kgs gramas e foi encaminhada para a DENAR para confecção de laudo preliminar de constatação, pesagem e armazenamento. Além disto, em checagem a um dos veículos apreendidos no imóvel, um HYUNDAI/ CRETA, verificou-se que este possuía sinais identificadores adulterados e que se tratava de objeto de crime de roubo no Estado do Rio de Janeiro.

Sendo assim, os suspeitos foram encaminhado ao GARRAS.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram