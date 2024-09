15 Kg de cocaína são apreendidos pela PRF em Bataguassu

A droga seria entregue em São Paulo; condutor afirma que o carregamento era para pagar uma dívida

Na manhã de hoje (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 15 Kg de cocaína, em Bataguassu, após receber denúncia anônima.

Os policiais realizavam fiscalização na rodovia MS-395, quando abordaram uma carreta Man/Tgx com placas de Rondonópolis (MT), acoplado a um reboque. Ao questionar o condutor, ele demonstrou nervosismo, principalmente após os agentes perguntarem se transportava algo ilícito. O homem acabou confessando que levava drogas na cabine do caminhão e seriam entregues em São Paulo.

Durante a verificação, foram encontrados 15 kg de cloridrato de cocaína.

O homem afirmou que pegou o veículo com a droga, em um posto de combustíveis em Campo Grande e que estava fazendo o transporte para quitar uma dívida. A carreta estava carregada com sucata de vidro incolor, acompanhada da nota fiscal.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

