Moradores e comerciantes da região do Parati e Aero Rancho recebem novos investimentos da Prefeitura

A feira do bairro Parati estará num ambiente novo agora, com a chegada do asfalto novo na Rua Ezequiel Ferreira Lima. O recapeamento executado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) começou nesta terça-feira (24) nas duas quadras onde ficam instaladas as barracas de verdura, brinquedos, doces, salgados e espetinhos todas às sextas-feiras há décadas. O trabalho teve início a partir da Rua da Divisão, a principal do Parati, e segue até o Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho. Nesta quarta-feira, as equipes avançaram mais três quadras.

Essa é mais uma das frentes de recapeamento que a Prefeitura mantém para levar melhoria na mobilidade urbana e na qualidade de vida de moradores e comerciantes da região. Para os comerciantes a chegada das máquinas e trabalhadores trazendo asfalto novo foi uma surpresa pra lá de agradável. “A gente não estava esperando, foi uma surpresa muito boa, para nós comerciantes foi muito bom”, comenta Angela Antunes, que tem uma marmitaria há seis anos na Rua Ezequiel Ferreira Lima, uma quadra da Rua da Divisão.

Outro que ficou feliz com o investimento que a Prefeitura está fazendo para a comunidade é Fernando Augusto Chaves, que há seis anos mantém uma loja de utilidades para a casa na via que está sendo recapeada. “Esse recapeamento é muito importante para nós, porque vai circular mais gente, mais carro, o pessoal vai ver que a rua tá nova. A rua já estava um pouco precária, nunca tinham feito nada, só tapa-buraco, e agora com a rua novinha tenho certeza que o movimento vai ser maior. O pessoal está sendo bem profissional, rápido, em um dia fizeram duas quadras e aqui no meu comércio não atrapalhou em nada a gente aqui”, diz o comerciante.

Renan de Oliveira trabalha com reformas de sofás há mais de 10 anos na Rua Ezequiel Ferreira Lima e não esperava que na manhã do segundo dia de trabalho o recapeamento estivesse chegando à quadra do seu estabelecimento. “Foi uma surpresa esse recapeamento, e a população fica feliz em ver o pessoal trabalhando e a rua tá ficando novinha”.

João Vitor trabalha com fabricação de móveis há cinco anos na Rua Ezequiel Ferreira Lima e diz que o recapeamento vai contribuir para melhorar o movimento no comércio local. “Vai aumentar o movimento porque o pessoal vai preferir andar no asfalto novo do que por outras ruas”. Mesma opinião tem Ítalo Pereira. “É muito com esse recapeamento, é benefício para a população, o asfalto já estava muito danificado”.

Pedro Osmar tem um comércio de móveis na Rua Ezequiel Ferreira Lima, há 22 anos. O comerciante conta que o asfalto passou pela primeira vez em 2002 e desde então, a única manutenção ocorreu há seis anos. “Posso dizer que essa obra hoje passando em frente ao meu comércio não é nem um recapeamento, é um asfalto novo. A qualidade é de primeira. Isso aqui já estava parecendo uma rua sem asfalto, de tanto desgaste que estava, está só uma película. Com certeza isso não é só valorização de infraestrutura, é valorização com a qualidade de vida das pessoas”, disse.

“Isso aqui estava horrível, parecia um queijo suíço. Essa rua é uma das mais importantes aqui da Região, porque além de integrar dois dos maiores bairros de Campo Grande, Aero Rancho e Guanandi II, é uma via de muito comércio e que também liga ao Jardim Parati. É um fluxo intenso de veículos. Vai dar mais segurança também aos motoristas, possibilitando menos causas de acidentes”, aponta Nildo Campos, fotógrafo.

“Qualidade de vida para nossa população. Isso nos faz pensar que não estamos abandonados pelo poder público, melhora nosso trânsito, o percurso se torna mais agradável e com qualidade, as pessoas circulam com mais tranquilidade”, disse Ciro Alves, ilustrador.

