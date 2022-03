Vídeo: Linha de pipa corta o pescoço de motociclista em frente ao Guanandizão

Em frente ao Ginásio Guanandizão, uma motociclista de 37 anos ficou gravemente ferida na tarde de ontem (15), após ser atingida por uma linha de pipa que atravessava pela avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a vítima foi atingida pela linha no pescoço e não chegou a cair da moto no momento em que foi atingida. Em seguida, ela foi socorrida com um corte profundo e encaminhada para o hospital da Santa Casa de Campo Grande.

O estado de saúde da motociclista é considerado gravíssimo e na motocicleta, que não possuía a proteção da antena corta pipa, havia marcas de sangue e um pedaço de linha ficou sobre o banco. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) atenderam a ocorrência.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta