Bombeiros apagam chamas em carro que pegou fogo na avenida Duque de Caxias

O Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande iniciou o dia na ocorrência de um veículo Fiat Pálio, branco, que pegou fogo na manhã de hoje (16) na avenida Duque de Caxias, no treco próximo a rua dos Andradas, região do bairro Vila Alba, em Campo Grande.

Segundo uma das vítimas, os ocupantes do carro escutaram um barulho estranho na parte da frente do veículo e, de repente, o fogo tomou conta do automóvel. Neste instante, um policial militar que se translocava para fazer ronda escolar deu o primeiro suporte para as vítimas e acionou os bombeiros.

Porém, o carro em que trabalhava o pai juntamente com seu filho, não tinha extintor de incêndio. Sendo assim, eles esperaram a viatura do Corpo de Bombeiros chegar e conter as chamas. Com o auxilio do pé de cabra, os brigadistas controlaram o incêndio que danificou a parte de frente do Pálio.

Segundo o pai e passageiro, o incêndio começou após seu filho, que conduzia o veículo, ter passado pelo semáforo “foi quando houve um estouro”. O automóvel era de uma terceira pessoa, que não estava no local e acabou de deslocando quando soube do ocorrido.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta