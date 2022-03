Sindicatos de MS aderem à paralisação nacional dos profissionais da educação

Professores de todo o Brasil se reúnem hoje (16), para protestar em defesa da educação pública e reivindicar melhores investimentos ao setor. O ato convocado pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), busca dar visibilidade às demandas da categoria.

Em Mato Grosso do Sul alguns sindicatos se manifestaram favoráveis à paralisação mas comunicaram que os estudantes não serão prejudicados. Na Capital, a concentração está marcada para 8h na frente da ACP ( Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), a partir das 9h a mobilização segue em direção a praça Ary Coelho.

“Vamos defender uma educação democrática, que seja para todos e todas, com inclusão. É importante que todos participem porque o Sindicato está sempre denunciando as mazelas dos governos que não cumprem com as leis e não valorizam a educação”, destacou o presidente da ACP, Lucílio Lopes.

Em Corumbá, o Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) anunciou a suspensão das aulas na Rede Municipal devido a adesão aos protestos. O ato ocorre a partir das 8 horas na Rua Dom Aquino com a Frei Mariano.

O Simted de Antônio João programou a paralisação a partir das 8 horas, em frente a Prefeitura Municipal. Às 11 horas será realizado um marmitaço. Em Coxim, a manifestação ocorre na Concha Acústica Municipal.

Entre as reivindicações dos professores estão o cumprimento do piso do magistério 2022 (R$ 3.845,63 e 1/3 de jornada extraclasse) em todas as redes escolares, a regulamentação do piso salarial dos profissionais da educação (art. 206, VIII da Constituição Federal), valorização dos planos de carreira, contratações por concurso público, repúdio à terceirização na educação, revogação do “Novo Ensino Médio”, contra a Militarização escolar, o homeschooling (educação domiciliar) e a Lei da mordaça (Escola sem Partido).

Greve em Dourados

Desde a última segunda-feira (14), professores da Reme (Rede Municipal de Dourados), estão em greve para reivindicar o reajuste salarial de 33,24%. A paralisação contraria a medida do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) assinada no último sábado (12), que considerou a greve ilegal e estabeleceu multa de R$ 50 mil por descumprimento.

Na segunda-feira o Simted e a prefeitura municipal de Dourados se reuniram para debater a paralisação, na ocasião o prefeito Alan Guedes (PP), propôs o reajuste de 10,39% aos profissionais de educação do município, mas a proposta foi rejeitada pelo sindicato.