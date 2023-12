Maringá conta com apoio da torcida para bater Operário

Time registra quase dez vezes mais público do que o Galo como mandante

Fato raro ao elenco do Operário, o time deve ir a campo hoje (27), participar de um jogo com número considerável de torcedores. Pela quarta rodada da Série D, o Galo de Campo Grande enfrenta o Maringá, às 18h (de MS), no estádio Willie Davids. Para a partida, o clube do interior do Paraná espera manter o bom público do seu primeiro jogo em casa, quando colocou 3.955 pagantes, em um total de 4.325, no empate sem gols com a Ferroviária-SP.

Segundo o Maringá, nesta partida, disputada no último dia 13, foi registrada o maior público da segunda rodada do Campeonato. A exemplo do Alvinegro sul-mato-grossense, o time maringaense não venceu e nem perdeu no torneio. Para somar três pontos neste sábado, conta com o apoio da torcida neste confronto direto, válido pelo grupo 7.

“Sabemos que precisamos vencer, por outro lado, tivemos três jogos e dois deles foram fora de casa e conquistamos pontos importantes. Seguimos invictos na competição, vemos a evolução da equipe e, neste próximo jogo, em casa, vamos lutar muito para conquistar a vitória”, explicou o treinador Jorge Castilho. “Sabemos também que temos um bom retrospecto em nossos domínios e muito disso por causa do apoio do torcedor, por isso, contamos com a presença da torcida para nos dar suporte, neste sábado”, acrescentou.

A título de comparação, os jogos do Operário na temporada, como mandante, tiveram média de 500 pagantes. No domingo passado (21), nas Moreninhas, 421 torcedores pagaram ingresso e assistiram ao empate por 1 a 1, com o Patrocinense. Ou seja, quase dez vezes mais o registrado pelo Maringá, na partida com a Ferroviária.

O Maringá ganhou projeção nacional ao derrotar o Flamengo por 2 a 0, em jogo de ida da Copa do Brasil, há praticamente um mês. Para a disputa da Quarta Divisão, o elenco foi bastante modificado.

Operário prevê jogo equilibrado

O Operário encerrou seus treinamentos e seguiu viagem logo após o almoço da quinta-feira (25) para o interior do Paraná. Depois de dois empates como mandante, os operarianos terão de somar pontos longe de Campo Grande, para subir na tabela.

Após mais uma semana, para o treinador alvinegro, os próximos jogos contra os times do Paraná demandarão alto nível de competitividade. “Esse primeiro jogo contra o Maringá será muito difícil e equilibrado, eles estão próximos de nós na pontuação, é uma equipe forte, mas precisamos fazer como foi nas outras partidas, competir e buscar a vitória”, disse o técnico Celso Rodrigues, ao site do clube.

Ontem (26), o elenco faria um treinamento no CT do Maringá, visando a última preparação antes da partida, que terá arbitragem de Douglas Magno de Melo Pereira, da Paraíba.

Depois do jogo deste sábado, a equipe operariana volta a Campo Grande e viaja novamente ao Paraná, onde, no próximo dia 3, enfrenta o Cascavel.

O Galo abre a rodada na sexta posição na tabela, ao lado do Crac-GO e do Maringá. O líder no critério de desempates é o XV de Piracicaba, seguido pelo Inter de Limeira e o Patrocinense, todos com 5 pontos. Abaixo do Operário, está a Ferroviária de Araraquara e o Cascavel, com 2 pontos cada.

Os demais jogos desta rodada, pelo grupo 7 são: XV de Piracicaba x Ferroviária, às 16h; Crac x Inter de Limeira, às 17h; e Patrocinense x Cascavel, às 17h. (Com sites dos clubes).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

