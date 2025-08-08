Líder de associação criminosa é preso com carga contrabandeada avaliada em R$ 2 milhões, na Capital

A Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros) apreendeu nessa quinta-feira (7), cerca de 100 fardos de produtos contrabandeados do Paraguai, avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões. A apreensão ocorreu no Bairro Jardim Batistão, em Campo Grande, onde um homem, de 50 anos, conhecido como “Turco”, foi preso por comandar a distribuição dos itens ilícitos para diversos estados brasileiros.

Segundo informações da polícia, Turco liderava uma associação criminosa especializada no comércio ilegal de produtos vindos do país vizinho, entregando mercadorias em qualquer local do Brasil. Após receber denúncia, os policiais monitoraram um depósito clandestino no bairro, onde notaram grande movimentação de veículos e pessoas.

Durante a ação, um caminhão foi abordado quando saía do depósito, comprovando o transporte de diversas mercadorias irregulares. Conforme ainda os agentes, no local, foram apreendidos cerca de 100 fardos contendo óculos com grau, medicamentos sem registro na Anvisa, balanças, brinquedos em desacordo com a legislação, tomadas e outros itens. Documentos encontrados indicavam que a carga citada tinha como destino o estado de São Paulo.

Apesar de o homem não possuir antecedentes criminais em Mato Grosso do Sul, ele foi indiciado pelos crimes de contrabando e descaminho. Já os produtos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal para destruição.

As investigações continuam afim de identificar outros envolvidos na associação criminosa. Assista: