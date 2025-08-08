Incêndio destrói carro de policial militar no Centro de Campo Grande; assista

Um veículo Ford Fiesta Hatch cinza foi totalmente destruído por um incêndio na manhã desta sexta-feira (8), no Centro de Campo Grande. As chamas começaram no motor por volta das 7h20, quando o carro estava estacionado ao lado de uma igreja. O dono, um policial militar de 29 anos, não se feriu.

Vídeos gravados por um motorista que passava pelo local mostram o fogo tomando conta da parte dianteira do automóvel e o Corpo de Bombeiros combatendo as chamas. Em outra gravação, o veículo aparece já destruído após o incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, o carro já estava sendo consumido pelo fogo. Foram usados 150 litros de água no combate, e, após o resfriamento, o local foi deixado em segurança, sem risco de reignição ou propagação.

O policial contou que havia se mudado recentemente para Campo Grande, vindo de Naviraí com a família. Ele seguia pela Avenida Rachid Neder e havia acabado de deixar o filho de quatro anos na creche quando o veículo começou a apresentar falhas. Ao tentar ligar novamente, houve uma explosão, e o fogo se espalhou rapidamente.

“Eu mandei arrumá-lo, fazer um check-up geral, revisão na parte elétrica, troquei os pneus recentemente. Estava tudo certo. Depois eu recupero”, disse o militar, que preferiu não se identificar.

Ninguém ficou ferido no incidente.

