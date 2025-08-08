Homem morre prensado em veículo após capotagem na MS-419, em Aquidauana

Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira (8), após capotar o carro que dirigia e ficar preso nas ferragens do veículo. O acidente ocorreu na MS-419, nas proximidades da Ponte da Pirainha, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria saído da pista quando capotou. A vítima ficou presa embaixo do carro, e acabou não resistindo aos ferimentos. Ele morreu no local.

O veículo, um Ford EcoSport vermelho, ficou tombado na área de vegetação às margens da rodovia e completamente destruído. A causa do acidente está sendo investigada pela polícia.