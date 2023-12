Liberação das drogas representa retrocesso, destaca especialista

Estado contabiliza aumento no número de apreensões de cocaína e maconha

A discussão sobre a legalização de drogas no STF (Supremo Tribunal Federal) traz números sobre a fiscalização ao combate. Em Mato Grosso do Sul, em 2023, ocorreram 1.465 apreensões de cocaína, somando mais de 14 mil toneladas, e 1.835 apreensões de maconha no Estado, somando mais de 285 mil kg.

O diretor da Faculdade de Direito da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e especialista em segurança pública, Fernando Nogueira, explica que a descriminalização para o porte de uma pequena quantidade de droga, causará um prejuízo enorme para a sociedade.

“Tomemos como exemplo EUA e Europa, em que a liberação só trouxe trauma e aumento da criminalidade. Estamos falando de países estruturados. Aqui, estamos tentando encontrar o melhor meio para o combate ao tráfico. Havendo liberação, estamos regredindo. O Estado está preparado com clínicas de reabilitação de drogados? Teremos muito mais problemas sociais do que hoje”, disse.

Conforme os dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança Pública), em comparação aos anos anteriores, em 2023, as apreensões de cocaína têm acontecido com maior frequência. Em 2020, por exemplo, foram realizadas 1.561 em Mato Grosso do Sul e 542 somente na Capital, durante todo o ano. Já em 2017, durante o ano, foram feitas 1.391 apreensões, sendo 479 no município de Campo Grande.

Uma das principais apreensões de drogas foi feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), no dia 27 de fevereiro deste ano. Podendo ser considerada a maior apreensão única de cocaína de sua história. Foram 1,86 tonelada da droga encontrada em um caminhão-pipa, em Sidrolândia. O motorista, um homem de 44 anos, foi preso durante a operação. Segundo a PRF, o custo da apreensão para o crime organizado foi estimado em R$ 354 milhões.

Em uma apreensão mais recente, realizada também pela PRF, no dia 16 de agosto de 2023, foram 22 toneladas de maconha, sendo a maior apreensão do ano. A droga foi encontrada no interior de um caminhão-tanque, também conduzido por um homem, que não teve a identidade revelada e foi preso em flagrante. De acordo com informações da PRF, o flagrante ocorreu no km 470 da BR-060. Os dados operacionais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), de janeiro até 12 de setembro deste ano indicam que foram apreendidas 155 toneladas de maconha e 11,1 toneladas de cocaína.

Segundo Nogueira, o aumento no número de apreensões revela que os órgãos de segurança estão mais preparados e atentos. “Sabemos que, mesmo assim, muita droga passa pelo MS como principal corredor, acredito que com o reforço constante nas fronteiras, a longo prazo, teremos ainda melhores resultados”, finalizou.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

