PSDB de Corumbá tem racha e estadual define a direção

O PSDB em Corumbá enfrenta uma divisão interna, deixando o cenário político local em polvorosa. O desentendimento eclodiu durante a tentativa de eleição para o diretório municipal, em que dois grupos de peso, liderados pelo atual prefeito Marcelo Iunes e pela ex-deputada Bia Cavassa – viúva do ex-prefeito Ruiter Cunha –, buscavam o controle.

A falta de consenso e a impossibilidade de diálogo entre os grupos levaram o partido a optar por uma solução baseada na neutralidade. O escolhido para liderar o PSDB de Corumbá, nesse período conturbado, foi Paulo André de Araújo.

A ideia é que a figura dele seja considerada imparcial e capaz de restaurar o diálogo no partido.

A intervenção do diretório regional do PSDB, sob a liderança do governador Reinaldo Azambuja, foi decisiva para a indicação de Paulo André de Araújo. Sua missão principal é amenizar as tensões e reconciliar as partes em conflito.

O atual prefeito Marcelo Iunes busca indicar um sucessor, alinhado com suas políticas e visões para a cidade. No entanto, a ex- -deputada Bia Cavassa e o vereador Luciano Costa defendem a indicação de liderança para unir uma possível frente ampla entre os partidos parceiros.

Por Rayane Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.