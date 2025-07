Homem em situação de rua é encontrado morto em área de mata em Campo Grande

Na noite de quarta-feira (30), um corpo foi localizado em uma área de vegetação no final da Avenida Guaicurus, próximo ao bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, apresentava ferimentos graves, sugerindo uma morte violenta.

De acordo com os primeiros relatos da polícia, o homem possuía um corte profundo no pescoço e outro nas costas. Devido ao local, os agentes suspeitam que o corpo deixado ali recentemente. As características da vítima apontam que se tratava de uma pessoa em situação de rua.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local realizando os procedimentos iniciais e colhendo informações para dar início às investigações. O caso segue sob apuração para esclarecer a identidade da vítima e identificar os possíveis responsáveis pelo crime.