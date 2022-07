Lançamento da Operação Ágata Oeste 2022 reúne cúpula da segurança em Ponta Porã

No ano passado, período representou um prejuízo de R$ 140 milhões em apreensões

Por Camila Farias

Foi lançada na tarde de ontem (19), na cidade de Ponta Porã, a Operação Ágata Oeste 2022, que integra o PEF (Plano Estratégico de Fronteiras) do Ministério da Defesa e que funcionará com a atuação das forças componentes das três Forças Armadas, reforçadas por agentes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além de destacamentos dos policiamentos estaduais em cidades específicas.

Segundo informações repassadas pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a operação visa reduzir os crimes nessas regiões de fronteira. Nos próximos meses a operação deverá ocorrer por meio de ações nas faixas de fronteira com a Bolívia e o Paraguai, em atuação conjunta com os OSPF (Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização), que também operam contra o combate aos crimes transnacionais e transfronteiriços.

Um dos departamentos que vai auxiliar será o DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Para o jornal O Estado, o tenente-coronel do DOF Samuel Castilho informou que, assim como no ano passado, a equipe também estará presente neste ano. “O DOF participará destas ações, com cerca de 75 homens, assim como aconteceu no ano anterior”, declarou.

Em 2021, a Operação Ágata Oeste foi desencadeada pelo Comando Conjunto do Oeste, entre os meses de março e abril, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com diversas ações, entre elas o bloqueio e controle de estradas e rios, utilizando ferramentas e informações geradas pelo Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), que resultaram em R$ 140 milhões de material apreendido. A operação também disponibilizou atendimentos médicos e odontológicos à população de Porto Murtinho, Passo do Lontra e Bela Vista.

Além da presença do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também estiveram presentes no evento o chefe do EMCFA (Estado-Maior de Exército – Conjunto das Forças Armadas), Laerte de Souza Santos; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; o comandante da Área de Operações na Faixa de Fronteira de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso General, Anísio David de Oliveira Júnior; o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; o comandante- -geral da Polícia Militar de MS, coronel Marcos Paulo Gimenez; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, coronel Hugo Djan Leite; o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho; o secretário-executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras de Divisas, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, entre outras autoridades.

