Partidos iniciam hoje suas convenções e PDT será o primeiro

O destino das eleições 2022 iniciam hoje (20) com o início das convenções partidárias e PDT abre oficializando Ciro Gomes com candidato a presidente da República.

O primeiro pré-candidato à presidência da República que vai oficializar sua candidatura será Ciro Gomes (PDT). O evento do pedetista será em Brasília. Ainda não há um nome certo para compor a chapa como vice.

Na quinta-feira (21), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será confirmado como candidato do partido à Presidência, com a indicação de Geraldo Alckmin (PSB) como seu vice.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai formalizar sua candidatura no domingo (24), em evento no Rio de Janeiro. O MDB que deve lançar Simone Tebet (MDB MS), está previsto para dia 27 de julho, ainda sem local confirmado.

Outros partidos vão definir seus candidatos até o dia 5 de agosto (data limite para essa decisão).

As siglas terão até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente devem ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 12 de setembro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.