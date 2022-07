Diretor da Caixa é encontrado morto na sede da instituição em Brasília

O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na sede do banco na noite de terça-feira (19), em Brasília, de acordo com informações da própria instituição.

A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada após vigilantes da área externa do prédio encontrarem o corpo. A Polícia Federal foi comunicada e o caso está em investigação mas, apurações preliminares indicam a possibilidade de suicídio.

Sérgio Faustino Batista era diretor da DECOI (Diretoria de Controles Internos e Integridade), pasta responsável por receber e acompanhar denúncias feitas por funcionários nos canais internos do banco.

Antes de se tornar o diretor da DECOI, Sérgio Batista foi um dos assessores estratégicos do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que foi retirado do cargo após receber denúncias de assédio sexual, das quais o ex-presidente nega.

Com a divulgação das denúncias, a Caixa admitiu a existência de uma denúncia de assédio, apresentada em maio deste ano por meio dos canais internos.

Sérgio Batista tinha 54 anos e continuou no cargo mesmo com a mudança na presidência da Caixa. O banco manifestou pesar e disse que está aberta a contribuir para as investigações.

O caso

O presidente de Caixa foi afastado após denuncias de assédio. Funcionárias embasaram uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) sobre a conduta de Guimarães. Desde do dia 28 de junho, sob a condição de anonimato, se tornaram públicos relatos de funcionárias contando ações de Guimarães contra elas.

Elas contam, por exemplo, que o agora ex-presidente da Caixa as chamava para o quarto dele em hotéis durante viagens oficiais, pedindo remédios ou carregador de celular. Quando elas chegava, ele as recebia com trajes inadequados.