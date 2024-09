Ladrões praticam roubo usando maquininha de cartão enquanto pediam dinheiro no semáforo

Segundo informações, o homem conduzia um veículo e ao parar no sinal vermelho, um morador em situação de rua veio pedir dinheiro para ele

Na noite de ontem (11), um homem foi assaltado por dois ladrões no semáforo da avenida Gunter Hans, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações, o homem conduzia um veículo e ao parar no sinal vermelho, um morador em situação de rua veio pedir dinheiro para ele. Ao abrir o vidro para entregar algumas moedas, o morador em situação de rua colocou uma faca em seu pescoço e pediu para que entregasse o celular.

Durante a ação outro ladrão entrou no veículo pelo lado do passageiro procurando coisas de valor dentro do carro. Além do celular roubado, a vítima também foi forçada a entrar no aplicativo bancário para que os ladrões transferissem um pix de R$1mil para eles, além de realizarem compras no valor de R$2.300.

Uma maquininha de cartão também foi usada por eles durante o assalto. Ao todo o homem teve R$ 5 mil roubados.

O caso está sendo investigado pela policia.

