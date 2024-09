Adolescente denuncia pai após sofrer abuso sexual, em Dourados

De acordo com o relato da vítima, o abuso teria acontecido quando a irmã mais velha saiu para passar o final de semana com o namorado, deixando a adolescente sozinha com o pai

Ontem (11), um homem, de 65 anos, foi preso após ter sido acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma adolescente, de 15 anos. O caso ocorreu em uma região periférica de Dourados, onde a menina morava somente com o pai e uma irmã de 20 anos.

De acordo com o relato da vítima, o abuso teria acontecido quando a irmã mais velha saiu para passar o final de semana com o namorado, deixando a adolescente sozinha com o pai. A adolescente detalha que foi tomar banho, quando o pai, colocou uma cadeira em frente a cortina do banheiro e tentou induzi-la a consumir bebida alcoólica. Os cômodos da casa não tinham portas, eram divididos apenas por cortinas.

A menina negou, e neste momento o homem a forçou ter relações sexuais com ele.

A adolescente relatou o ocorrido para a irmã mais velha após ela retornar para casa. Mesmo sob ameaça do pai, as duas foram até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, levando fotos e áudios das ameaças para comprovarem o abuso.

O material inclui uma foto que mostra o acusado sentado em uma cadeira com um copo de bebida em frente ao banheiro, além de gravações nas quais o homem faz ameaças caso as filhas denunciassem o crime.

Aos policiais o homem negou o crime.

Ele teve a prisão preventiva decretada e passará por audiência de custódia.

