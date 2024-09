Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Costa Rica

A mulher foi presa em uma praça da cidade, enquanto tentava entregar a droga para um usuário

A Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Costa Rica, prendeu na tarde ontem (11), uma mulher, de 46 anos, por tráfico de drogas.

A mulher foi presa em uma praça da cidade, enquanto tentava entregar a droga para um usuário. Uma equipe da Delegacia de Costa Rica recebeu informações sobre o tráfico e organizou uma ação para capturar a interceptora.

Foram encontrados cinco papelotes de cocaína, que seriam vendidas por R$ 50 cada, totalizando R$ 250, mais duas porções da mesma substância, e uma quantia superior a R$ 3 mil, oriundos da venda das drogas.

