Mulher é presa em flagrante transportando cocaína e maconha

Uma mulher de 40 anos, foi presa ontem (15) transportando cocaína e maconha, no aeroporto internacional de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, a suspeita disse que levaria os entorpecentes para São Paulo.

De acordo com os agentes da Polícia Federal, cães da Polícia Militar participaram da prisão em flagrante. Segundo o registro, 21 kg de cocaína e 3 kg de maconha foram encontrados com uma mulher, de origem brasileira, abordada, já dentro de um táxi na área externa. Interrogada, confessou o transporte dos entorpecentes.

A mulher foi conduzida á Delegacia de Polícia Federal do município, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

