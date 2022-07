Ladrões deixam 12 cruzes de um túmulo em frente a uma casa de Pedro Juan Caballero

Um caso inédito e fora do comum foi registrado na tarde desta quinta-feira (14) no bairro de San Gerardo em Pedro Juan Caballero PY. Ladrões deixaram 12 cruzes de ferro em frente a uma casa. Os objetos foram roubados de um túmulo no cemitério da cidade.

O fato foi denunciado por Francisco Ramón Areco, proprietário da casa. As cruzes, tinham respectivas placas de alumínio com nomes de falecidos.

As placas cujo conteúdo escrito era legível, indicam que as cruzes pertencem às seguintes pessoas; Martin Morel, Cirilo Antonio Cabrera, Eustaquia González Vida. de Chamorro, Dolores Vda. de Torres, Ernesto Balbuena, María Cubilla, Nolberto Chamorro, Apolonio Peralta e Aviso Torres, alguns inclusive com datas de nascimento e óbito.

Até o momento a polícia Nacional do Paraguai não sabe o motivo dessa atitude e busca imagens de vídeo monitoramento do sistema 911.

